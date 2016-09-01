不動産（貸家・貸部屋・商業物件）Immobilier

最終更新日: 31 août 2016
1 septembre 2016 No 1055
アノンスの受け付け締め切りは下記の通りです。
1056号（9月15日発行）：2016年9月8日（木）正午締め切り
1057号（10月6日発行）：2016年9月29日（木）正午締め切り
La clôture des annonces classées sera:
Le jeudi 8 septembre avant midi pour la parution du 15 septembre 2016
Le jeudi 29 septembre avant midi pour la parution du 6 octobre 2016
貸し物件
- ●フランスでの投資又は節税対策の相談
www.paris-toshi.com
- ●Plaisance-Alesia家具付ステゥディオ
27㎡ 中庭側2階静か。個別電気暖房、
まじめな方求む。 要照会先。800€/月
☎06-2160-5129
- ●パリ市内アパート短.長期賃 月888€/m
for rent, Paris, flat 23㎡, furnished kitchen,room,3 months-1 year,now
available M°Pyrénées 15 rue Lesage
☎ 01.4033.6150 Mobil:06.6263.2995
- ●アパート内貸部屋 メトロ1番線
St. Mandé駅徒歩1分 環境良好
台所、浴室大家と共同、500€/月
ネット、光熱費込み ☎09 86 35 38 94
- ●15区 1部屋650e全体1300e 1週-2ヶ月程
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- ●京の町屋的パリ6区サンジェルマン地区
パリを心おきなく味わうゆったり旅に
数人可/広アパルトマン100㎡・台所25㎡
1泊150€(二人）長期割引ありご相談下記
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売物件
- ●フランス中央。パリより直行電車、
高速いずれでも3時間。駅、商店街まで
徒歩6分。美しい庭園に囲まれた1905年
建築の手入れの行き届いたテラス付美邸宅。
居住面積270m²。大ガレージ。都市ガス、
下水完備。4G接続。不動産会社を通さず
日仏カップルが直接売却。静かで安全な
小都市です。500.000€（応相談）0618213326
商業物件
- ●パリ1区リシュリュー通りモリエール
の噴水近くの小さなブティック28 M2
現在宝石店、アンティークショップ、
革小物やさんの営業可。
食品取扱店以外の営業内容に変更可能。
賃貸契約引き継ぎ権 110000€
賃貸費1200€（管理費込）
http://www.paris-fudosan.com/20401
- ●マレの人通りの多いにぎやかな通りに
あるブティック。
38 ㎡ 賃貸契約引き継ぎ権132000€
賃貸費2450€（管理費込）
サロンドテとしての営業可能。
テラスは8㎡
http://www.paris-fudosan.com/20705
- ●パリ2区にぎやかなパッサージュシュワズル
すぐそばのテイクアウト店舗。店舗面積およそ 50M2
煙突なし（多少の電子レンジ調理や電磁気調理可）
賃貸契約引き継ぎ権165,000€
賃貸費1500€（管理費込）/月
http://www.paris-fudosan.com/20666