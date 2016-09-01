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パリの不動産
jeu 22 décembre 2016
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不動産（貸家・貸部屋・商業物件）Immobilier

最終更新日: 31 août 2016
1 septembre 2016 No 1055

アノンスの受け付け締め切りは下記の通りです。
1056号（9月15日発行）：2016年9月8日（木）正午締め切り
1057号（10月6日発行）：2016年9月29日（木）正午締め切り

La clôture des annonces classées sera:
Le jeudi 8 septembre avant midi pour la parution du 15 septembre 2016
Le jeudi 29 septembre avant midi pour la parution du 6 octobre 2016

  • 貸し物件
  • ●フランスでの投資又は節税対策の相談
    paris-toshi
    www.paris-toshi.com
  • ●Plaisance-Alesia家具付ステゥディオ
    27㎡　中庭側2階静か。個別電気暖房、
    まじめな方求む。　要照会先。800€/月
    ☎06-2160-5129
  • ●パリ市内アパート短.長期賃 月888€/m
    for rent, Paris, flat 23㎡, furnished kitchen,room,3 months-1 year,now
    available M°Pyrénées 15 rue Lesage
    ☎ 01.4033.6150　Mobil:06.6263.2995
  • ●アパート内貸部屋　メトロ1番線
    St. Mandé駅徒歩1分　環境良好
    台所、浴室大家と共同、500€/月
    ネット、光熱費込み　☎09 86 35 38 94
  • ●15区 1部屋650e全体1300e 1週-2ヶ月程
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  • 京の町屋的パリ6区サンジェルマン地区
    パリを心おきなく味わうゆったり旅に
    数人可/広アパルトマン100㎡・台所25㎡
    1泊150€(二人）長期割引ありご相談下記
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    京の町屋的パリ6区サンジェルマン地区
  • 売物件
  • ●フランス中央。パリより直行電車、
    高速いずれでも3時間。駅、商店街まで
    徒歩6分。美しい庭園に囲まれた1905年
    建築の手入れの行き届いたテラス付美邸宅。
    居住面積270m²。大ガレージ。都市ガス、
    下水完備。4G接続。不動産会社を通さず
    日仏カップルが直接売却。静かで安全な
    小都市です。500.000€（応相談）0618213326
    フランス中央部,パリ〜直行電車,高速いずれでも3時間
  • 商業物件
  • ●パリ1区リシュリュー通りモリエール
    の噴水近くの小さなブティック28 M2　
    現在宝石店、アンティークショップ、
    革小物やさんの営業可。
    食品取扱店以外の営業内容に変更可能。
    賃貸契約引き継ぎ権　110000€
    賃貸費1200€（管理費込）
    http://www.paris-fudosan.com/20401
    パリ1区リシュリュー通り
  • ●マレの人通りの多いにぎやかな通りに
    あるブティック。
    38 ㎡ 賃貸契約引き継ぎ権132000€
    賃貸費2450€（管理費込）
    サロンドテとしての営業可能。
    テラスは8㎡
    http://www.paris-fudosan.com/20705
    セーヌ河沿いの3部屋アパート
  • ●パリ2区にぎやかなパッサージュシュワズル
    すぐそばのテイクアウト店舗。店舗面積およそ 50M2
    煙突なし（多少の電子レンジ調理や電磁気調理可）
    賃貸契約引き継ぎ権165,000€
    賃貸費1500€（管理費込）/月
    http://www.paris-fudosan.com/20666
    パリ2区テイクアウト店舗

 


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